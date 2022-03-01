Де можна придбати продукти харчування в Сумах 25 березня Інформація актуальна на сьогодні, 25 березня.

25.03.22 в місті працюють магазини: ПРОДУКТОВА ХАТКА: вул. Охтирська, 26 вул. СКД, 22 вул. Лисенко, 10 вул. Г. Кондратьева,165 вул. Привокзальная 31 АМБАР-маркет з 8:00 до 17:00 (всі) ЕКО-мркет з 8:00 до 15:00 М'ЯСОМАРКЕТ з 9:00 до 15:00: вул. Штепівська, 1 вул. Роменська, 77 вул. Петропавлівська, 76 вул. Супруна, 3а пр-т М. Лушпи, 13 і 39А вул. Героїв Крут, 60/4 вул. Троїцька, 29 вул. Ковпака 59/4 М'ЯСНІ МАГАЗИНИ з 9:00 до 15:00: вул. Кооперативна, 1 вул. Чорновола, 78 пр-т Курський, 133 вул. Харківська, 12 вул. СКД, 8 вул. Металургів, 13 вул. Супруна, 14 вул. Героїв Крут, 36Б вул. Інтернаціоналістів, 21 Центральний ринок, вул. Засумська, 1 НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 15:30: вул. СКД, 48 пр-т Курський, 81 вул. Роменська, 90 ДАРИ МОРЯ з 8:30 до 15:00 (всі) САМ МАРКЕТ з 8.00 до 16.00: вул. Металургів, 17/1 пр- т М. .Лушпи, 39 і 7/1 пров. 9-го Травня, 10 вул. Харківська, 9 пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк") вул. Героїв Крут, 60 вул. Петропавлівська, 76 вул. Інтернаціоналістів, 21 ХЛІБНІ КІОСКИ: 9ка ринок, вул. Леваневского ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (тоорговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти") ПАНІ з 10:00 до 13:00: вул. Ярослава Мудрого, 31 пр-т Курський, 81А (біля ТЦ "Мост") вул. Марко Вовчок, 13А вул. Г. Кондратьєва, 122 (з 10:00 до 14:00) вул. Интернаціоналістів, 21 (з 10:000 до 14:00) вул. Роменська, 81 (з 10:00 до 14:00) вул. Нижньохолодногірська, 8 (вхід збоку приміщення) вул. Інтернаціоналістів, 41Б вул. С. Бандери, 54 вул. Горького, 41 Детальніше про заклади, що працюють, у Телеграм-каналі ЩО ПРАЦЮЄ? SUMY GO