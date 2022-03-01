Де можна придбати продукти харчування в Сумах 25 березня

25.03.22 в місті працюють магазини:
ПРОДУКТОВА ХАТКА:
вул. Охтирська, 26
вул. СКД, 22
вул. Лисенко, 10
вул. Г. Кондратьева,165
вул. Привокзальная 31
АМБАР-маркет з 8:00 до 17:00 (всі)
ЕКО-мркет з 8:00 до 15:00
М'ЯСОМАРКЕТ з 9:00 до 15:00:
вул. Штепівська, 1
вул. Роменська, 77
вул. Петропавлівська, 76
вул. Супруна, 3а
пр-т М. Лушпи, 13 і 39А
вул. Героїв Крут, 60/4
вул. Троїцька, 29
вул. Ковпака 59/4
М'ЯСНІ МАГАЗИНИ з 9:00 до 15:00:
вул. Кооперативна, 1
вул. Чорновола, 78
пр-т Курський, 133
вул. Харківська, 12
вул. СКД, 8
вул. Металургів, 13
вул. Супруна, 14
вул. Героїв Крут, 36Б
вул. Інтернаціоналістів, 21
Центральний ринок, вул. Засумська, 1
НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 15:30:
вул. СКД, 48
пр-т Курський, 81
вул. Роменська, 90
ДАРИ МОРЯ з 8:30 до 15:00 (всі)
САМ МАРКЕТ з 8.00 до 16.00:
вул. Металургів, 17/1
пр- т М. .Лушпи, 39 і 7/1
пров. 9-го Травня, 10
вул. Харківська, 9
пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк")
вул. Героїв Крут, 60
вул. Петропавлівська, 76
вул. Інтернаціоналістів, 21
ХЛІБНІ КІОСКИ: 9ка ринок, вул. Леваневского ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (тоорговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти")
ПАНІ з 10:00 до 13:00:
вул. Ярослава Мудрого, 31
пр-т Курський, 81А (біля ТЦ "Мост")
вул. Марко Вовчок, 13А
вул. Г. Кондратьєва, 122 (з 10:00 до 14:00)
вул. Интернаціоналістів, 21 (з 10:000 до 14:00)
вул. Роменська, 81 (з 10:00 до 14:00)
вул. Нижньохолодногірська, 8 (вхід збоку приміщення)
вул. Інтернаціоналістів, 41Б
вул. С. Бандери, 54
вул. Горького, 41
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