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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
25.03.2022 08:38367

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 135 дітей

135 дітей станом на ранок 25 березня 2022 року загинуло в Україні через збройну агресію Російської Федерації. 184 дитини отримали поранення.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 46, Чернігівській - 34, Миколаївський - 25, Запорізькій - 26, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.

Внаслілок запеклих боїв серед міста у Рубіжному Луганської області загинули двоє дітей.

24 березня 2022 року через обстріл військовими РФ с. Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 6 та 13 років.

Також 24 березня 2022 року у с. Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків - 13, 14 та 15 років підірвалися на міні. Їх госпіталізували до Мелітопольської лікарні. Один з них перебуває у реанімації у важкому стані.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Пошкоджень та руйнувань зазнали більше 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах  активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Право Загиблі
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