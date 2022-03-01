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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Шосткинському районі вдалося врятувати від пожежі два житлових будинки

22 березня о 21:02 до Служби порятунку надійшла інформація про загоряння лазні по вул. Прорізна в смт Вороніж, Шосткинського району.

На гасіння було залучено відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини та 31-й державний пожежно-рятувальний пост.

Прибувши на виклик рятувальники встановили, що вогонь охопив стіни та покрівлю на площі до 5 кв. м, а також речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на всю лазню та поруч розташовані два житлові будинки.

О 21:44 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:59, витративши на гасіння 5 т води, повністю ліквідувати. За попередніми даними, пожежа виникла через порушення правил безпеки при експлуатації печей.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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