У Конотопі вогнеборці ліквідували загоряння в підвальному приміщенні багатоповерхівки

Про пожежу повідомив житель будинку, який відчув різкий запах диму на сходовій клітині. На місце події було направлено відділення чергового караулу 15 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що в підвальному приміщенні вогнем охоплено особисті та господарчі речі, які знаходились в одній із комор. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на інші поруч розташовані комори та квартири на першому поверсі будинку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання.
О 09:56 загоряння локалізували, а о 10:23 витративши на гасіння близько 1,5 тонн води, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 1 одиницю техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області