У Конотопі вогнеборці ліквідували загоряння в підвальному приміщенні багатоповерхівки 22 березня о 09:29, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про задимлення в підвальному приміщенні п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Братів Лузанів в м. Конотоп.

Про пожежу повідомив житель будинку, який відчув різкий запах диму на сходовій клітині. На місце події було направлено відділення чергового караулу 15 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що в підвальному приміщенні вогнем охоплено особисті та господарчі речі, які знаходились в одній із комор. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на інші поруч розташовані комори та квартири на першому поверсі будинку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання.

О 09:56 загоряння локалізували, а о 10:23 витративши на гасіння близько 1,5 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області