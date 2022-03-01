На війні з росією загинув глухівський прикордонник

Олександр Вашук служив у Держприкордонслужбі з 2005 року. Він був інспектором-кінологом першої категорії, був на посаді майстра-сержанта. Мав багато друзів по навчанню у школі №4 та місцевому училищі, по службі у одній із військових частин Глухова.
З самого початку повномасштабного вторгнення росії він разом з побратимами захищав Україну.
Залишились мама, дружина, 12-річний син. Разом з ними загибель земляка чорною звісткою увійшла у серця жителів всієї громади. Співчуваємо.
Глухівчани! Ми всі знаємо, якою ціною нам дістається перемога: наші молоді, відважні, гарячі воїни кладуть своє життя на її олтар. Щоб наша держава, наша нація зайняла достойне місце серед цивілізованих країн світу. І щоб кровожерна сусідка росія навіки забула думати про те, що вправі когось «асвабаждать» бомбами і ракетами.
Не пробачимо жодному проклятому мільйонами українців російському солдату цієї війни! Відплата буде страшною.
Віримо у наших захисників!
А ми оплачемо кожного нашого героя, поховаємо з почестями, навіки впишемо імена у історію. І продовжимо жити.
Слава Україні!
Глухівська міська рада