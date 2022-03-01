На війні з росією загинув глухівський прикордонник Глухів знову у жалобі: 21 березня загинув прикордонник Олександр Миколайович Вашук (21.12.1980 - 21.03.2022).

Олександр Вашук служив у Держприкордонслужбі з 2005 року. Він був інспектором-кінологом першої категорії, був на посаді майстра-сержанта. Мав багато друзів по навчанню у школі №4 та місцевому училищі, по службі у одній із військових частин Глухова.

З самого початку повномасштабного вторгнення росії він разом з побратимами захищав Україну.

Залишились мама, дружина, 12-річний син. Разом з ними загибель земляка чорною звісткою увійшла у серця жителів всієї громади. Співчуваємо.

Глухівчани! Ми всі знаємо, якою ціною нам дістається перемога: наші молоді, відважні, гарячі воїни кладуть своє життя на її олтар. Щоб наша держава, наша нація зайняла достойне місце серед цивілізованих країн світу. І щоб кровожерна сусідка росія навіки забула думати про те, що вправі когось «асвабаждать» бомбами і ракетами.

Не пробачимо жодному проклятому мільйонами українців російському солдату цієї війни! Відплата буде страшною.

Віримо у наших захисників!

А ми оплачемо кожного нашого героя, поховаємо з почестями, навіки впишемо імена у історію. І продовжимо жити.

Слава Україні!

Глухівська міська рада