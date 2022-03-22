У Середина-Буді вогнеборці врятували від знищення житловий будинок та погріб 21 березня о 19:58, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сараю по вул. Набережна в м. Середина-Буда.

Про пожежу повідомив власник, який побачив дим та полум’я з-під покрівлі споруди. На місце події було направлено черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до 32 кв. м та стіни на площі до 36 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту споруди, а також житловий будинок та погріб, що були розташовані поруч. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від природної водойми, яка була розташована на відстані 10 м від осередку горіння.

О 20:12 загоряння локалізували, а о 20:44 – витративши на гасіння майже 3,5 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 9 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області