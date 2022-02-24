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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:39769

У Сумах, всупереч забороні, продають горілку

Правоохоронці разом з теробороною виявили точку збуту алкогольної продукції у мешканки обласного центру.

Поліцейські Сумського районного управління поліції знищили понад 12 літрів горілки.

Нагадаємо, що під час воєнного стану введена жорстка заборона на реалізацію сертифікованої алкогольної продукції, а також продукції, виготовленої кустарним способом.

Поліція звертається до громадян, якщо ви володієте інформацією про факти продажу алкоголю у воєнний час, просимо негайно телефонувати на спеціальну лінію «102». Конфіденційність гарантуємо.

Право Воєнний стан Горілка
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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