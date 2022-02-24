У Сумах, всупереч забороні, продають горілку

Поліцейські Сумського районного управління поліції знищили понад 12 літрів горілки.
Нагадаємо, що під час воєнного стану введена жорстка заборона на реалізацію сертифікованої алкогольної продукції, а також продукції, виготовленої кустарним способом.
Поліція звертається до громадян, якщо ви володієте інформацією про факти продажу алкоголю у воєнний час, просимо негайно телефонувати на спеціальну лінію «102». Конфіденційність гарантуємо.
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