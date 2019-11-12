Кілька районів Сум з пониженим тиском водопостачання Сьогодні, 21 березня, стався порив водомережі Д-400 мм на території Ново-Оболонського водозабору.

Через аварію з 10:00 припинено подачу води по вулицях Героїв Небесної Сотні, Шишкарівська, 20 років Перемоги та прилеглих до них. До будинків району Тимірязівка, по вулицях Гамалія, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська вода подається з пониженим тиском.

Ремонтні роботи виконуються.