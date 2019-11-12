Кілька районів Сум з пониженим тиском водопостачання

Через аварію з 10:00 припинено подачу води по вулицях Героїв Небесної Сотні, Шишкарівська, 20 років Перемоги та прилеглих до них. До будинків району Тимірязівка, по вулицях Гамалія, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська вода подається з пониженим тиском.
Ремонтні роботи виконуються.
Сумський міськводоканал постійно працює над тим, щоб мешканці Сум були з водопостачанням....
Про проведення ремонтних робіт повідомляє водоканал....
Сумське КП "Міськводоканал" повідомляє про проведення аварійних робіт....
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Неделю назад в одном из колодцев с. Стецковка Сумского района обнаружили воду фиолетового цвета....