У бою з ворогом загинув викладач Сумського мистецького коледжу Трагічна звістка сколихнула творчу родину Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім.Д.С. Бортнянського.

Героїчно загинув МОВЧАН РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Наш колега, голова ЦК «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», ВИКЛАДАЧ з великої літери, Захисник України віддав своє життя в бою під Низами на Сумщині.

Товариський, порядний, чудовий чоловік, батько 3-х дітей, мудрий і розсудливий, гарний співрозмовник, художник-професіонал найвищого рівня, викладач від Бога та людина щирої душі і великого таланту! Таким Руслан Миколайович залишиться назавжди в пам’яті нашої творчої родини і всих, хто його знав і кого він так любив!

Низький уклін та світла пам’ять Руслану Миколайовичу, щирі співчуття родині Героя!

Не забудемо і не пробачимо ворогу жодного вбитого Захисника, жодного вбитого Українця. Слава Героям, які захищають Україну!

Вічна пам’ять Герою!

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!

Церемонія прощання з Русланом Миколайовичем відбудеться 21.03.22р. о 9:00 на території Сумської міської клінічної лікарні №5 Допомогти родині можна перерахувавши кошти 5168 7450 1878 9310 Мовчан Ірина Анатоліївна

Сумський фаховий коледж мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського