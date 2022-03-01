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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ювенальні прокурори: 112 дітей загинуло через російську збройну агресію

Станом на ранок 24 дня повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави від дій окупантів загинули 112 дітей і більше 140 поранених.
Найбільше постраждалих у Київській - 57, Харківській - 36, Донецькій -28, Чернігівській - 30, Миколаївській - 21, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.
 
16 березня 2022 року військові РФ незаконно заволоділи будинком у с. Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох його мешканців, серед яких 16-річний підліток.
 
18 березня 2022 року у с.Лоцкино Баштанського району Миколаївської області загинув 16-річний хлопець у результаті розривання протитанкової міни.
 
18 березня 2022 року з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят - хлопчика та дівчинку.
 
Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджених шкіл та дитячих садків у Донецькій - 138, Харківській - 77, Київській- 41, Миколаївській - 39, Сумській - 33, Херсонській - 21, у столиці - 43.
 
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах  активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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