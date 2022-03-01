Понад 8000 жителів Сумської області виїхали гумкоридором за добу Понад 8,57 тисяч мешканців Сумської області виїхали гуманітарним коридором 15 березня, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"По гуманітарному коридору із Сумської області виїхали 1175 авто – 4757 громадян, 106 автобусів – 3818 громадян, з них: м. Суми – 955 авто 3820 громадян, 82 автобуси 3130 громадян; м. Тростянець – 21 авто 80 громадян, 2 автобуси ,60 громадян; м. Лебедин – 3 авто 13 громадян, 4 автобуси 100 громадян; м. Конотоп – 133 авто 599 громадян, 15 автобусів 485 громадян; м. Шостка – 32 авто 123 громадянина, 3 автобуси – 43 громадяни", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, Живицький зазначив, що на 01:00 перший евакуаційний потяг уже вирушив зі станції "Лубни" до Львова, а мешканці Сумської області, що йшли в колоні, у безпечному місці.