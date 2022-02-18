23 загиблих, 9 – з однієї сім’ї. Наслідки авіаударів у Сумах та районі В ніч на 8 березня російські окупанти завдали авіаудари по Сумам та Сумському району.

Три бомби за один вечір. Перше потрапляння – житлові будинки у Сумах.

Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах.

Бомба прилетіла на приватний будинок по вулиці Роменській і знищила його вщент. У будинку було 9 людей, всі загинули. Шість будинків зруйновані вщент. Ще близько 2-х десятків сусідніх будинків зруйновані частково.

Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про дві, але рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика. Усі вони - з однієї родини. Також травмовані 8 людей, серед яких п'ятирічна дівчинка.

В ніч на 8 березня друга бомба російської авіації потрапила у житловий будинок у селі Битиця.

Будинок, офіс агрофірми та автомобіль - знищено. Одна людина загинула, ще одна травмована.

Третю бомбу росіяни скинули на базу відпочинку «Сонячна поляна». На щастя, жодна людина не загинула, але 4 зазнали поранень, повідомляє ОВА.