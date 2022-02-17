Ситуація з інфраструктурою ЖКГ на Сумщині після обстрілів військами російського ворога станом на 9:00 ранку 6 березня 2022 року

Охтирка без тепла через зруйновану ТЕЦ. Водопостачання та електропостачання частково є.

У передмісті Лебедина зруйнована електропідстанція.

В районі досі відсутнє світло! В самому Лебедині - частково відновлено.

Працюють аварійні бригади "Обленерго".

Суми. Після авіаудару по 40-й електропідстанції "Обленерго" та ПС "Суми. Укренерго", частково відновили водопостачання, водовідведення та електроживлення.

Попри зусилля аварійників, потужностей електрики не вистачає!

Досі без води залишається район Хіммістечка, без світла – район Василівки.

Тростянець. Проблеми зі світлом, водою і газом. Повністю знеструмлені три, і частково два мікрорайони. Пошкоджень зазнала лінія 35 кВт. Три мікрорайони залишаються без водопостачання через прориви у системі водопостачання та водовідведення. Аварійні бригади працюють у міру можливостей.Яка ситуація з газопостачанням у Тростянці – наразі не відомо.