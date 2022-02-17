Наслідки авіаударів окупантів у Сумах У Сумах внаслідок російських авіаударів пошкоджені два навчальних заклади.

Зранку 5 березня, російська авіація завдала точкові удари по інфраструктурних об'єктах Сум. За інформацією заступника Сумського міського голови Станіслава Полякова, понівечені два приміщення навчальних закладів, повідомляє Суспільне.

Пошкоджені приміщення ДНЗ "Сумське міжрегіональне вище професійне училище ВПУ №16 та ДПТНЗ "Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг №24".

Директор ВПУ №16 та діти сироти, які там перебувають і допомагають закладу, навели порядок в приміщенні та заколотили вікна. В іншому закладі освіти ремонтні роботи ще попереду, розповів Станіслав Поляков.

Також внаслідок обстрілів значних пошкоджень зазнала Котельня Північного Промвузла.