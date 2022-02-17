Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 6 березня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:

Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50); 08:00–12:00, прийом веде один лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. О. Аніщенка); 08:00–12:00, прийом веде один лікар для дорослих і дітей

Амбулаторія (вул. Ковпака, 7); 08:00–12:00, прийом веде один лікар для дорослих і дітей.