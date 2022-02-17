Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 6 березня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50); 08:00–12:00, прийом веде один лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. О. Аніщенка); 08:00–12:00, прийом веде один лікар для дорослих і дітей
Амбулаторія (вул. Ковпака, 7); 08:00–12:00, прийом веде один лікар для дорослих і дітей.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»:
Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А); 08:00–12:00, прийом ведуть двоє лікарів для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1); 08:00 –12:00, прийом ведуть четверо лікарів для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 08:00–12:00, прийом ведуть двоє лікарів для дорослих і дітей.
Звертатись на прийом до амбулаторій необхідно в разі нагальної необхідностію. Інші питання – вирішувати в телефонному режимі з лікарями. Вакцинація проти COVID-19 проводиться, мешканців щеплять за їхнім бажанням.
КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»:
Дитяча поліклініка (вул. Праці, 3); 8:00–16:00.
Дитяча поліклініка (вул. Івана Сірка, 3); 8:00–16:00.
Приймальне відділення лікарні (вул. Троїцька, 28); цілодобово.