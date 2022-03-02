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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:1119

Мер Тростянця про ситуацію в місті

Мер Тростянця Юрій Бова розповів про ситуацію в місті.

"Шановні мешканці Тростянецької громади!
Станом на 02.03.2022 року в місті вкрай напружена ситуація. Центр міста повністю окупували рашисти.
Бригади екстреної медичної допомоги заблоковані окупантами в зв'язку з чим не мають можливості обслуговувати виклики. Тростянецька міська лікарня продовжує працювати в посиленому режимі. Лікарі первинної медичної допомоги консультують онлайн. Зберігайте по можливості спокій, не наражайте себе на небезпеку, залишайтеся по максимуму вдома", - написав він у фейсбуці.
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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