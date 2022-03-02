Мер Тростянця про ситуацію в місті

Станом на 02.03.2022 року в місті вкрай напружена ситуація. Центр міста повністю окупували рашисти.

Бригади екстреної медичної допомоги заблоковані окупантами в зв'язку з чим не мають можливості обслуговувати виклики. Тростянецька міська лікарня продовжує працювати в посиленому режимі. Лікарі первинної медичної допомоги консультують онлайн. Зберігайте по можливості спокій, не наражайте себе на небезпеку, залишайтеся по максимуму вдома", - написав він у фейсбуці.