На Сумщині окупанти настільки голодні, що полізли в будинки

Зокрема, росіяни грабують людей та магазини у місті Тростянець, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
"Мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не лише продовжують обносити продуктові лавки, а вже лізуть у будинки до людей. Дуже часто буває, що заходять у будинки, витягують людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав він.
За словами Живицького, агресори пограбували магазин секонд-хенду, щоб переодягнутися в цивільний одяг.
"Підозрюємо, що у ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", - додав він.
Російські окупанти захопили місто Тростянець на Сумщині. Завели туди важку техніку. Загарбники зайшли трьома колонами із різних боків. Намагаються прикриватися цивільними.