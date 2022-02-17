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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:55286

На Сумщині окупанти настільки голодні, що полізли в будинки

У Сумській області російські окупанти займаються мародерством та грабежами.

Зокрема, росіяни грабують людей та магазини у місті Тростянець, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не лише продовжують обносити продуктові лавки, а вже лізуть у будинки до людей. Дуже часто буває, що заходять у будинки, витягують людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав він.

За словами Живицького, агресори пограбували магазин секонд-хенду, щоб переодягнутися в цивільний одяг.

"Підозрюємо, що у ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", - додав він.

Російські окупанти захопили місто Тростянець на Сумщині. Завели туди важку техніку. Загарбники зайшли трьома колонами із різних боків. Намагаються прикриватися цивільними.

 
 
Общество
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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