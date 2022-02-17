На Сумщині окупанти настільки голодні, що полізли в будинки У Сумській області російські окупанти займаються мародерством та грабежами.

Зокрема, росіяни грабують людей та магазини у місті Тростянець, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не лише продовжують обносити продуктові лавки, а вже лізуть у будинки до людей. Дуже часто буває, що заходять у будинки, витягують людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав він.

За словами Живицького, агресори пограбували магазин секонд-хенду, щоб переодягнутися в цивільний одяг.

"Підозрюємо, що у ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", - додав він.