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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У бою з російською ДРГ під Шосткою на Сумщині загинув військовослужбовець зі Свеси

У бою з російською ДРГ на блокпосту в селі Миронівка, на околиці Шостки, загинув Петрущенко Олександр з смт Свеса.

Про це 1 березня спецкору Суспільного повідомили у в Свеській селищній раді.

У військовослужбовця залишився син Захар. Земляки організували збір коштів на підтримку родини загиблого.

Про бій на цьому блокпосту розповів у відеозверненні міський голова Шостки Микола Нога.

"Минулої ночі у Миронівці був напад на український блокпост. Ліквідована група дрг, проте загинув один наш воїн", — розповів він.

За його словами, Шостка продовжує жити в обмежених умовах оточення. Ворог проходить з півночі та з півдня. Створена система оборони, організовані озброєні блокпости. Шосткинці обороняють і Київ, використовуючи всі ресурси для того, щоб не пропустити війсбка РФ. Також, говорить він, в ніч на 1 березня були постріли, спроба збити ворожі дрони. Не вдалося. Однак після пострілів дрони зникли.

“На сьогодні вирішили питання поставки скрапленого газу. Минулої доби — дизельного пального. Поки не вдалося вирішити питання бензину, але напрацювання у нас вже є. Будемо стояти, будемо боротися. Як би ворог нам не загрожував, будемо захищати країну, навіть партизанськими загонами, що ми і робимо”, — додав Микола Нога.

 
Общество
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