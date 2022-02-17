Вороже військо нищить Тростянець

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогодні, 1 березня, російські окупанти поцілили в житловий будинок.
Є пошкодження мереж.
Через складну ситуацію та вуличні бої, ремонт поки не проводиться.
Наразі немає можливості відновити інтернет у громаді.
Інформації про постраждалих уточнюється.
Окрім того, «Шоколадну фабрику» у Тростянці, ворог обрав, як базу заправки своєї техніки.
Ворог заходить по хатах, нівечить майно.
Техніка ворога заполонила вулиці міста.
На захопленому залізничному вокзалі базується купа російської техніки", - йдеться в повідомленні.