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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Вороже військо нищить Тростянець

У Тростянці техніка ворога заполонила вулиці міста.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні, 1 березня, російські окупанти поцілили в житловий будинок.
Є пошкодження мереж.
Через складну ситуацію та вуличні бої, ремонт поки не проводиться.
Наразі немає можливості відновити інтернет у громаді.
Інформації про постраждалих уточнюється.

Окрім того, «Шоколадну фабрику» у Тростянці, ворог обрав, як базу заправки своєї техніки.

Ворог заходить по хатах, нівечить майно.
Техніка ворога заполонила вулиці міста.
На захопленому залізничному вокзалі базується купа російської техніки", - йдеться в повідомленні.

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глава Сумской ОГА
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