Вороже військо нищить Тростянець У Тростянці техніка ворога заполонила вулиці міста.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні, 1 березня, російські окупанти поцілили в житловий будинок.

Є пошкодження мереж.

Через складну ситуацію та вуличні бої, ремонт поки не проводиться.

Наразі немає можливості відновити інтернет у громаді.

Інформації про постраждалих уточнюється.

Окрім того, «Шоколадну фабрику» у Тростянці, ворог обрав, як базу заправки своєї техніки.

Ворог заходить по хатах, нівечить майно.

Техніка ворога заполонила вулиці міста.

На захопленому залізничному вокзалі базується купа російської техніки", - йдеться в повідомленні.