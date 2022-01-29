САП направила в суд дело о растрате зерна Госрезерва на Сумщине Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по растрате зерна Государственного агентства резерва Украины на сумму свыше 3,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«11 февраля прокурорами САП по материалам досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, направлен в суд обвинительный акт об обвинении в растрате зерна на сумму свыше 3,2 млн гривен исполняющего обязанности директора одного из филиалов государственного предприятия «Ахтырский комбинат хлебопродуктов» Государственного агентства резерва Украины, исполняющего обязанности начальника производственно-технической лаборатории филиала и исполняющего обязанности мастера смены элеватора филиала», – информирует прокуратура.

В САП добавили, что по требованиям части 1 статьи 33-1 Уголовного процессуального кодекса Украины это дело направило в Белопольский районный суд Сумской области.

По данным «Слово и дело», одним из обвиняемых является и.о. директора филиала «Хлебная база» Олега Красноскутского.

Как известно, 22 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении и.о. директора филиала «Хлебная база» Олегу Красноскутскому. 24 ноября его отправили под круглосуточный домашний арест. 9 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении и.о. мастера смены элеватора филиала «Хлебная база», а 16 декабря – и.о. начальника производственно-технической лаборатории этого же предприятия.

Напомним, по версии следствия, в ноябре и.о. директор филиала Госрезерва, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 тонами зерна стоимостью более 3,2 млн грн, которое принадлежало Госрезерву. Позже детективы установили, что общий объем неучтенных зерновых превышает 800 тонн, а его стоимость составляет 6 млн грн. Недавно НАБУ снова предотвратило хищение зерна на этом предприятии.