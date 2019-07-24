Нардеп от Сумщины не задекларировал дом и квартиру в Сумах Народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Гузенко не задекларировал жилой дом и квартиру в Сумах, а также забыл указать стоимость движимого имущества.

Об этом говорится в справке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по результату проверки декларации политика за 2020 год, сообщает «Слово и дело».

Как указывается в документе, нардеп Гузенко не задекларировал квартиру и жилой дом в Сумах. Квартирой владеют его дети и жена на праве общей собственности. Сам политик объяснил, что не имел документов на квартиру и потому думал, что она принадлежит бывшей жене. Домом владеет лично нардеп, а пользовались ими жена и сын.

Также депутат не указал в декларации стоимость двух грузовых автомобилей и трех прицепов. Отдельное внимание Нацагентство обратило на тот факт, что Гузенко приобрел грузовики и прицепы по заниженной стоимости, а затем при передаче их в аренду указал большую оценочную стоимость.

«Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 400 777 грн, что составляет размер от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату представления декларации. В действиях субъекта декларирования установлены признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях», – отмечают в НАПК.