Нардеп от Сумщины не задекларировал дом и квартиру в Сумах

Об этом говорится в справке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по результату проверки декларации политика за 2020 год, сообщает «Слово и дело».
Как указывается в документе, нардеп Гузенко не задекларировал квартиру и жилой дом в Сумах. Квартирой владеют его дети и жена на праве общей собственности. Сам политик объяснил, что не имел документов на квартиру и потому думал, что она принадлежит бывшей жене. Домом владеет лично нардеп, а пользовались ими жена и сын.
Также депутат не указал в декларации стоимость двух грузовых автомобилей и трех прицепов. Отдельное внимание Нацагентство обратило на тот факт, что Гузенко приобрел грузовики и прицепы по заниженной стоимости, а затем при передаче их в аренду указал большую оценочную стоимость.
«Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 400 777 грн, что составляет размер от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату представления декларации. В действиях субъекта декларирования установлены признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях», – отмечают в НАПК.
24 февраля государственное учреждение «Роменская исправительная колония (№56)» посетил народный депутат Украины по 161-му округу Максим Гузенко....
Об этом свидетельствует сообщение Максима Гузенко о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое он подал в НАПК 20 августа....
В округе № 161 (Ромны) посчитали все 100 % протоколов....