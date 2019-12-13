У Сумах видали етнокалендар «Жінки Сумщини – краса України»

Репліки весільних віночків відтворено Вікторією Гариленко (Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв) за світлинами музейних, приватних колекцій, родинних архівів та за збереженими фрагментами автентичних віночків.
Хустки — жіночний аксесуар, що є символом багатовікових традицій українського народу, підготовлено для проєкту Оленою Тахтай (Ямпільський краєзнавчий музеєй).
Видання зроблено креативно, з найкращими ідеями, з етнографічними матеріалами музеїв Сумщини.
У зймоках календаря взяли участь Анна Кульоміна, Віта Зубко, Вікторія Чиж, Софія Лукаш, Марина Залевська, Лариса Дудченко, Поліна Дремова, Яна Корабельська, Дарина Осадча, Валерія Шапаренко, Маргарита Мельник, Марина Велітченко.
Видання реалізовано у партнерстві з ФОП Щербина І.В.
Фотохудожник проєкту – Ніна Андрієнко.
К 100-летию Сумского областного художественного музея имени Никанора Онацкого управления культуры Сумской облгосадминистрации представило юбилейный календарь на 2020 год....