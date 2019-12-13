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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах видали етнокалендар «Жінки Сумщини – краса України»

Управлінням культури Сумської обласної державної адміністрації у співпраці з Сумським обласним науково-методичним центром культури і мистецтв, Сумським обласним краєзнавчим музеєм, Ямпільським краєзнавчим музеєм підготовлено Етнокалендар/Etnocalendar «Жінки Сумщини – краса України»/WOMEN OF SUMY REGION –BEAUTY OF UKRAINE, що популяризує дівочі та жіночі головні убори сумського краю.

Репліки весільних віночків відтворено Вікторією Гариленко (Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв) за світлинами музейних, приватних колекцій, родинних архівів та за збереженими фрагментами автентичних віночків.

Хустки — жіночний аксесуар, що є символом багатовікових традицій українського народу, підготовлено для проєкту Оленою Тахтай (Ямпільський краєзнавчий музеєй).

Видання зроблено креативно, з найкращими ідеями, з етнографічними матеріалами музеїв Сумщини.

У зймоках календаря взяли участь Анна Кульоміна, Віта Зубко, Вікторія Чиж, Софія Лукаш, Марина Залевська, Лариса Дудченко, Поліна Дремова, Яна Корабельська, Дарина Осадча, Валерія Шапаренко, Маргарита Мельник, Марина Велітченко.

Видання реалізовано у партнерстві з ФОП Щербина І.В.

Фотохудожник проєкту – Ніна Андрієнко.

 
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