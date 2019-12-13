У Сумах видали етнокалендар «Жінки Сумщини – краса України» Управлінням культури Сумської обласної державної адміністрації у співпраці з Сумським обласним науково-методичним центром культури і мистецтв, Сумським обласним краєзнавчим музеєм, Ямпільським краєзнавчим музеєм підготовлено Етнокалендар/Etnocalendar «Жінки Сумщини – краса України»/WOMEN OF SUMY REGION –BEAUTY OF UKRAINE, що популяризує дівочі та жіночі головні убори сумського краю.

Репліки весільних віночків відтворено Вікторією Гариленко (Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв) за світлинами музейних, приватних колекцій, родинних архівів та за збереженими фрагментами автентичних віночків. Хустки — жіночний аксесуар, що є символом багатовікових традицій українського народу, підготовлено для проєкту Оленою Тахтай (Ямпільський краєзнавчий музеєй). Видання зроблено креативно, з найкращими ідеями, з етнографічними матеріалами музеїв Сумщини. У зймоках календаря взяли участь Анна Кульоміна, Віта Зубко, Вікторія Чиж, Софія Лукаш, Марина Залевська, Лариса Дудченко, Поліна Дремова, Яна Корабельська, Дарина Осадча, Валерія Шапаренко, Маргарита Мельник, Марина Велітченко. Видання реалізовано у партнерстві з ФОП Щербина І.В. Фотохудожник проєкту – Ніна Андрієнко.