На отремонтированном три года назад мосту в Сумах оторвался отбойник Отремонтированный три года назад Воскресенский мост (Горьковский) через Сумку снова в центре внимания горожан.

Сумчанин Александр Бортник выложил в Фейсбуке фото оторванного отбойника, который торчит на проезжую часть, угрожая поворачивающим авто.

«С тех пор как сделали "ремонт" этого моста, всегда со страхом проезжаю повороты и заезд на мост на этом перекрестке. Отбойники эти, которые "выглядывают" над проезжей частью, меня пугают всегда. Сегодня один фрагмент отпал на дорогу. Кое-кто задел, потому что радиус поворота маловат. Та часть, которая правее, через дорогу, при заезде на этот мост, вообще торчите так что, пардон, приходится дополнительно оглядываться, чтобы не задеть и не "нанизаться" на край отбойника.

П.с.: "службы" уже уведомлены.

П.с.2: не ради хайпа, а, чтобы люди были предупреждены и смотрели во все глаза на этом участке», - написал он.

Отреагируют ли «службы» большой вопрос…

Напомним, это не первая проблема после ремонта этого моста. Сначала начал сыпаться асфальт, потом были проблемы с отбойниками, которые ремонтировали проволочкой…