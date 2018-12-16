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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:27341

На отремонтированном три года назад мосту в Сумах оторвался отбойник

Отремонтированный три года назад Воскресенский мост (Горьковский) через Сумку снова в центре внимания горожан.

Сумчанин Александр Бортник выложил в Фейсбуке фото оторванного отбойника, который торчит на проезжую часть, угрожая поворачивающим авто.

«С тех пор как сделали "ремонт" этого моста, всегда со страхом проезжаю повороты и заезд на мост на этом перекрестке. Отбойники эти, которые "выглядывают" над проезжей частью, меня пугают всегда. Сегодня один фрагмент отпал на дорогу. Кое-кто задел, потому что радиус поворота маловат. Та часть, которая правее, через дорогу, при заезде на этот мост, вообще торчите так что, пардон, приходится дополнительно оглядываться, чтобы не задеть и не "нанизаться" на край отбойника.

П.с.: "службы" уже уведомлены.

П.с.2: не ради хайпа, а, чтобы люди были предупреждены и смотрели во все глаза на этом участке», - написал он.

Отреагируют ли «службы» большой вопрос…

Напомним, это не первая проблема после ремонта этого моста. Сначала начал сыпаться асфальт, потом были проблемы с отбойниками, которые ремонтировали проволочкой…

Общество Мост на Горького
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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