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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские самбисты со львовскими медалями

24 декабря во Львове состоялся Всеукраинский турнир по борьбе самбо памяти чемпионов мира М.М. Юнака и М.С. Левицкого.

Воспитанники сумской КДЮСШ «Сумы» привезли домой три медали: Языкова Лиля - 2 место, Гузь Савелий и Мордвин Данило - 3 место. Драновская Лиза заняла 5 место.

Подготовили спортсменов тренеры Квитченко О.Е., Лысенко Н.М., Леоненко Е.А.

Спорт Самбо
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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