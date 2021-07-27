Сумские самбисты со львовскими медалями

Воспитанники сумской КДЮСШ «Сумы» привезли домой три медали: Языкова Лиля - 2 место, Гузь Савелий и Мордвин Данило - 3 место. Драновская Лиза заняла 5 место.
Подготовили спортсменов тренеры Квитченко О.Е., Лысенко Н.М., Леоненко Е.А.
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