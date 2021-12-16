В Сумском горсовете создали еще одно управление Сегодня, 23 декабря, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за создание управления цифровой трансформации.

В его состав включили уже существующие отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения и отдел «Служба 15-80», переименовав их в отдел информационных технологий и защиты информации и отдел «Единый диспетчерский центр мониторинга и сбора инфрмации» соответственно. Также в структуре отдел технического обеспечения работы сети передачи данных для функционирования компьютерных систем и сектор обеспечения онлайн-трансляций заседаний горсовета, постоянных комиссий и других заседаний.

За было 28 депутатов.