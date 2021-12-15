Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:19567

На Сумщине начинают прививать против COVID-19 третьей дозой

С 23 декабря жители Сумской области, получившие две дозы прививки против коронавирусной инфекции, могут сделать третью, бустерную, дозу.

Об этом рассказала старшая медсестра поликлинического отделения Центра социально опасных заболеваний Марина Слухай, пишет Суспільне.

По ее словам, это люди, которые первую дозу получили не менее полугода назад. В частности, сейчас речь идет о медиках и пациентах интернатов.

«Это те первые лица, которые вакцинировались в начале вакцинальной компании, которые прививались в апреле, и для них пришло время сделать бустерную дозу. Одно требование – чтобы прошло после второй прививки 6 месяцев», – говорит Марина Слухай.

Также с 16 декабря в Сумской области вводят дополнительную дозу. Ее министерство здравоохранения предлагает людям, страдающим онкозаболеваниями, инфицированным ВИЧ, перенесшим трансплантацию органов, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, или с другими иммунодефицитными состояниями.

На 23 декабря дополнительную дозу, сказала Марина Слухай, получили 16 человек: 13, которые привились Pfizer, и трое вакцинировались AstraZeneca.

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу
Сегодня 15:00

Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її...

На Сумщине суд частично удовлетворил иск отстранённой невакцинированной учительницы
20.12.2021 18:11

На Сумщине суд частично удовлетворил иск отстранённой невакцинированной учительницы

В Ромнах отменили приказ об отстранении от работы непривитой учительницы истории и правоведения Перекрестовской школы....

В ОГА пугают непривитых жителей Сумщины новым штаммом коронавируса
20.12.2021 13:50

В ОГА пугают непривитых жителей Сумщины новым штаммом коронавируса

Снижение заболеваемости СOVID-19 в области не должно влиять на снижение темпов вакцинации....

График работы сумских пунктов и центров вакцинации прививки от COVID-19 на выходных
17.12.2021 15:20

График работы сумских пунктов и центров вакцинации прививки от COVID-19 на выходных

На выходных, 18 и 19 декабря, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации....

Уровень вакцинации на Сумщине составляет 47,5%
15.12.2021 16:49

Уровень вакцинации на Сумщине составляет 47,5%

По данному показателю Сумская область превышает общегосударственный уровень и занимает 4-е место в Украине....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 228 человек
Сегодня 08:47
Креді Агріколь допомагає здійснювати ваші новорічні мрії
Вчера 13:26
Оперативники Шостки поймали наркодидера
Сегодня 16:17
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 15:48
На Сумщине пожарные 5 раз ликвидировали возгорание в жилых домах (видео)
Сегодня 15:44
Остаться в живых: как сохранить зимой красивую прическу
Сегодня 15:22
На Сумщине полицейские поймали мошенника (видео)
Сегодня 15:17
На Сумщине прогнозируют снег, метель и мороз
Сегодня 15:05
Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу
Сегодня 15:00
Сумские «Слуги народа» хотят отставки городского головы. Что известно?
Сегодня 14:43
На Сумщине полицейские остановили грузовик с нелегальными елками
Сегодня 14:22
Сумские футзалисты получили соперника в Кубке Украины
Сегодня 14:08
view counter
view counter

Статьи

Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
Сегодня 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
Сегодня 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
Вчера 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
Вчера 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
Вчера 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
Вчера 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
Вчера 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
Вчера 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
"Великий звіт": депутати від партії «Слуга Народу» підбили підсумки першого року роботи на Сумщині
21.12.2021 11:46
Свой губернатор ближе к делу
21.12.2021 09:34
Чи є робота в Польщі для жінок 50-60 років у 2021 році
20.12.2021 17:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Кино Планета Кіно
19.15
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 15.40; 18.20; 21.00; с 22.12.2021 - 12.20; 15.00; 17.40
Аладдін
Аладдін
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
15.00; 10.30; 13.30
ART (мала сцена)
ART (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Новорічні пригоди Їжачка
Новорічні пригоди Їжачка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00; 14.00
Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.