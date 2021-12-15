На Сумщине начинают прививать против COVID-19 третьей дозой С 23 декабря жители Сумской области, получившие две дозы прививки против коронавирусной инфекции, могут сделать третью, бустерную, дозу.

Об этом рассказала старшая медсестра поликлинического отделения Центра социально опасных заболеваний Марина Слухай, пишет Суспільне.

По ее словам, это люди, которые первую дозу получили не менее полугода назад. В частности, сейчас речь идет о медиках и пациентах интернатов.

«Это те первые лица, которые вакцинировались в начале вакцинальной компании, которые прививались в апреле, и для них пришло время сделать бустерную дозу. Одно требование – чтобы прошло после второй прививки 6 месяцев», – говорит Марина Слухай.

Также с 16 декабря в Сумской области вводят дополнительную дозу. Ее министерство здравоохранения предлагает людям, страдающим онкозаболеваниями, инфицированным ВИЧ, перенесшим трансплантацию органов, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, или с другими иммунодефицитными состояниями.

На 23 декабря дополнительную дозу, сказала Марина Слухай, получили 16 человек: 13, которые привились Pfizer, и трое вакцинировались AstraZeneca.