На Сумщине начинают прививать против COVID-19 третьей дозой

Об этом рассказала старшая медсестра поликлинического отделения Центра социально опасных заболеваний Марина Слухай, пишет Суспільне.
По ее словам, это люди, которые первую дозу получили не менее полугода назад. В частности, сейчас речь идет о медиках и пациентах интернатов.
«Это те первые лица, которые вакцинировались в начале вакцинальной компании, которые прививались в апреле, и для них пришло время сделать бустерную дозу. Одно требование – чтобы прошло после второй прививки 6 месяцев», – говорит Марина Слухай.
Также с 16 декабря в Сумской области вводят дополнительную дозу. Ее министерство здравоохранения предлагает людям, страдающим онкозаболеваниями, инфицированным ВИЧ, перенесшим трансплантацию органов, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, или с другими иммунодефицитными состояниями.
На 23 декабря дополнительную дозу, сказала Марина Слухай, получили 16 человек: 13, которые привились Pfizer, и трое вакцинировались AstraZeneca.
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