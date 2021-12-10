На Сумщине многодетная семья, пострадавшая от пожара, получила новый дом Семья Буханец из Коровинцев на Недригайловщине получила подарок от спонсоров.

Но поздравлять погорельцев поехали представители облгосадминистрации. По словам заместителя главы ОГА, новое жилье для семьи приобретено за счет спонсоров. Облгосадминистрация, со своей стороны, рассмотрит возможность выделить материальную помощь семье на улучшение жилищных условий. Этот вопрос поднимут на первом в новом году заседании рабочей группы по предоставлению материальной помощи жителям Сумской области, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, что семью Буханец из Коровинцев недавно постигла страшная беда – в результате пожара сгорело их жилище и все имущество. Без жилья, средств, документов, одежды и любых средств к существованию осталась большая семья – 14 детей и 9 взрослых.

На горе откликнулись все небезразличные не только из села, но из района и области. Был организован сбор всего необходимого, чтобы поддержать семью. Люди, коллективы и предприниматели активно приобщились к организации помощи погорельцам, делились необходимыми вещами – от продуктов питания до одежды, вещей повседневного потребления и бытовой техники. В частности, общественная организация «Дар» обеспечила семью мебелью: кроватями, столами, стульями, партами и т.д.

Сейчас семья снабжена всем необходимым для существования, осваивается в новом доме. Дети посещают учебные заведения, ведется работа по обновлению документов.