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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:39226

Сумской горсовет поддержал решение, касающееся погашения государством задолженности по разнице в тарифах

Депутатским корпусом горсовета было поддержано решение по погашению задолженности по разнице в тарифах.

Данный вопрос регулируется согласно Закону Украины «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода».

Мэр Александр Лысенко сообщил, что такого решения громады ждали уже давно. Для этих нужд правительство выделило 26 млрд грн, которых, по подсчетам Кабмина, должно хватить для погашения задолженности по разнице в тарифах предприятиям и организациям по всей Украине.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 15 декабря 2021 г. «О некоторых вопросах реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 27 статьи 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», протокола от 23 сентября 2021 г. № 1 территориальной комиссии по вопросам согласования задолженности разницы в тарифах Сумской облгосадминистрации АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» должно погасить задолженность в сумме 193 млн грн, а Сумскому национальному аграрному университету – 1,7 млн грн.

Погашение задолженности на услуги, предоставляемые вышеупомянутыми организациями и предприятиями, должно быть за период с 1 января 2016 года по 1 июня 2021 года.

Данное решение приняли для того, чтобы после доведения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах учесть изменения в составе доходов и расходов бюджета Сумской городской территориальной громады на 2021 год в установленном законодательством порядке.

До конца текущего года должны быть внесены изменения в госбюджет, а потом проблему будут решать в громадах напрямую.

Экономика Разница в тарифах
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