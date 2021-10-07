Команды с Сумщины сегодня сыграют во второй лиге (трансляция)

В 14.00 ФК «Сумы» (5 очков, 15-е место) сыграет в Никополе против ФК «Скорук» (27 очков, 3-е место).
В 15.00 ФК «Тростянец» (18 очков, 9-е место) сыграет в Херсоне против местного «Кристалла» (5 очков, 14-е место).
АФФК "Сумы" продолжает домашнюю серию матчей Экстра-лиги....
Главный тренер ФК «Сумы» Валерий Куценко и его ассистент Денис Шапочников подали прошение об увольнении с занимаемых должностей....
Сегодня, 11 октября, в Сумах прошла игра 13-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
9-10 октября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
10 октября прошли игры 13-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....