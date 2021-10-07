Команды с Сумщины сегодня сыграют во второй лиге (трансляция) 16 октября стартует 14-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В 14.00 ФК «Сумы» (5 очков, 15-е место) сыграет в Никополе против ФК «Скорук» (27 очков, 3-е место). В 15.00 ФК «Тростянец» (18 очков, 9-е место) сыграет в Херсоне против местного «Кристалла» (5 очков, 14-е место).