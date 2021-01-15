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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопские полицейские поймали автоугонщика

Злоумышленник, увидев оставленное без присмотра транспортное средство, решил покататься.

15 октября, около восьми часов утра, по спецлинии «102» обратился 21-летний мужчина и рассказал, что неизвестные завладели его автомобилем ВАЗ 2101, который он припарковал в городе Конотоп возле отеля.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения.

«На поиски похищенного автомобиля был привлечен личный состав отдела полиции: работники отдела реагирования патрульной полиции, работники сектора криминальной полиции. В ходе неотложных оперативно - розыскных мероприятий было сформировано группы поиска транспортного средства в городе, отработана система видеонаблюдения «Безопасный город». Такая слаженная работа дала положительный результат. В ходе патрулирования, в одном из микрорайонов города, работники отдела реагирования патрульной полиции заметили угнанный автомобиль и остановили его», - рассказывает и.о. начальника Конотопского районного отдела полиции Александр Васильченко.

Злоумышленником оказался 27-летний конотопчанин. Он рассказал, что будучи в нетрезвом состоянии, увидел припаркованный автомобиль и решил покататься по городу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон авто
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