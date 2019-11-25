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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:12911

Харьковский мост в Сумах продолжает разваливаться

Фото выложили в Фейсбук-сообществе «Сумы где можно все».

«Харьковский мост передает привет ремонтной бригаде и ждет её в гости», - говорится в комментарии.

Напомним: в ноябре 2018 года тогдашний директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко говорил, что эксперты, обследовавшие мост, вынесли вердикт - «ограничено работоспособный». Они же установили приблизительный срок эксплуатации около полутора лет. С тех пор прошло почти три года. Мост пока не упал, но постепенно разрушается, особенно на пешеходной части. Периодически его латают. Иногда падают перила. В прошлом году во время ремонта ул. Харьковской на мосту только положили новое асфальтное покрытие. О ремонте моста уже давно забыли…

Общество Харьковский мост
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