Харьковский мост в Сумах продолжает разваливаться

«Харьковский мост передает привет ремонтной бригаде и ждет её в гости», - говорится в комментарии.
Напомним: в ноябре 2018 года тогдашний директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко говорил, что эксперты, обследовавшие мост, вынесли вердикт - «ограничено работоспособный». Они же установили приблизительный срок эксплуатации около полутора лет. С тех пор прошло почти три года. Мост пока не упал, но постепенно разрушается, особенно на пешеходной части. Периодически его латают. Иногда падают перила. В прошлом году во время ремонта ул. Харьковской на мосту только положили новое асфальтное покрытие. О ремонте моста уже давно забыли…
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