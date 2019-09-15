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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:14151

Сумчанин выиграл чемпионат Украины по стронгмену

Сегодня, 22 мая, в Сумах прошел чемпионат Украины среди аматоров по стронгмену.

Соревнования проходили на Театральной площади и собрали несколько сот зрителей. К сожалению, мало кто из них придерживался карантинных ограничений.

Спортсменам предлагалось по 5 упражнений:

Весовая категория до 95 кг.

упражнения:

1) Таер флип 320 кг - 4 раза.

2) Лог лифт раза - 90 кг.

3) Фермер 40 м - 100 кг.

4) Тяга акселя на максимум - 160 кг.

5) Айсленд кросс - 90 кг.

Весовая категория до 110 кг.

упражнения:

1) Таер флип 320 кг - 5 раз.

2) Лог лифт раза - 100 кг.

3) Фермер 40 м - 110 кг.

4) Тяга акселя на максимум - 170 кг.

5) Айсленд кросс - 100 кг.

Весовая категория +110 кг.

упражнения:

1) Таер флип 320 кг - 6 раза.

2) Лог лифт раза - 110 кг.

3) Фермер 40 м - 120 кг.

4) Тяга акселя на максимум - 180 кг.

5) Айсленд кросс - 110 кг.

Призеры:

До 95 кг

1. Иван Кушнир (Ивано-Франковск)

2. Андрей Лесин (Бровары)

3. Егор Ткаченко (Сумы)

До 110 кг

1. Алексей Бодар (Сумы)

2. Василий Павельев (Киев)

3. Руслан Мищенко (Винница)

110+ категория

1. Игорь Головко (Ровно)

Дальше проходит этап Кубка Украины среди профессионалов.

Спорт Стронгмен
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