Сумчанин выиграл чемпионат Украины по стронгмену

Соревнования проходили на Театральной площади и собрали несколько сот зрителей. К сожалению, мало кто из них придерживался карантинных ограничений.
Спортсменам предлагалось по 5 упражнений:
Весовая категория до 95 кг.
упражнения:
1) Таер флип 320 кг - 4 раза.
2) Лог лифт раза - 90 кг.
3) Фермер 40 м - 100 кг.
4) Тяга акселя на максимум - 160 кг.
5) Айсленд кросс - 90 кг.
Весовая категория до 110 кг.
упражнения:
1) Таер флип 320 кг - 5 раз.
2) Лог лифт раза - 100 кг.
3) Фермер 40 м - 110 кг.
4) Тяга акселя на максимум - 170 кг.
5) Айсленд кросс - 100 кг.
Весовая категория +110 кг.
упражнения:
1) Таер флип 320 кг - 6 раза.
2) Лог лифт раза - 110 кг.
3) Фермер 40 м - 120 кг.
4) Тяга акселя на максимум - 180 кг.
5) Айсленд кросс - 110 кг.
Призеры:
До 95 кг
1. Иван Кушнир (Ивано-Франковск)
2. Андрей Лесин (Бровары)
3. Егор Ткаченко (Сумы)
До 110 кг
1. Алексей Бодар (Сумы)
2. Василий Павельев (Киев)
3. Руслан Мищенко (Винница)
110+ категория
1. Игорь Головко (Ровно)
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