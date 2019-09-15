Сумчанин выиграл чемпионат Украины по стронгмену Сегодня, 22 мая, в Сумах прошел чемпионат Украины среди аматоров по стронгмену.

Соревнования проходили на Театральной площади и собрали несколько сот зрителей. К сожалению, мало кто из них придерживался карантинных ограничений. Спортсменам предлагалось по 5 упражнений: Весовая категория до 95 кг. упражнения: 1) Таер флип 320 кг - 4 раза. 2) Лог лифт раза - 90 кг. 3) Фермер 40 м - 100 кг. 4) Тяга акселя на максимум - 160 кг. 5) Айсленд кросс - 90 кг. Весовая категория до 110 кг. упражнения: 1) Таер флип 320 кг - 5 раз. 2) Лог лифт раза - 100 кг. 3) Фермер 40 м - 110 кг. 4) Тяга акселя на максимум - 170 кг. 5) Айсленд кросс - 100 кг. Весовая категория +110 кг. упражнения: 1) Таер флип 320 кг - 6 раза. 2) Лог лифт раза - 110 кг. 3) Фермер 40 м - 120 кг. 4) Тяга акселя на максимум - 180 кг. 5) Айсленд кросс - 110 кг. Призеры: До 95 кг 1. Иван Кушнир (Ивано-Франковск) 2. Андрей Лесин (Бровары) 3. Егор Ткаченко (Сумы) До 110 кг 1. Алексей Бодар (Сумы) 2. Василий Павельев (Киев) 3. Руслан Мищенко (Винница) 110+ категория 1. Игорь Головко (Ровно) Дальше проходит этап Кубка Украины среди профессионалов.