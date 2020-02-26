Сумские баскетболисты стали серебряными призерами PRO Лиги 3×3

В решающей борьбе за титул приняли участие 6 команд, среди которых две команды представляли - БК «СумДУ» (Сумы).
BC SumDU: Бречко Евгений, Стародуб Игорь, Торба Иван и Быков Вадим.
BC SumDU-2: Карпов Даниил, Игнатченко Виталий, Чесак Всеволод и Шкода Михаил.
В итоге первая команда BC SumDU заняла второе место, уступив только в финале со счетом 8:14 соперникам из Новомосковска «RED STAR». Бронзовые медали достались хозяевам площадки - команде «Белые Дикие Кони», которые победили сборную U-18 со счетом 21:20.
Вторая сумская команда, проигра обе встречи в группе, заняла 5-6-е места.
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