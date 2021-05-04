Сумська компанія розпочинає ремонт ще одного мосту

Вже майже 60 років у с. Спірному, що на Охтирщині стоїть міст довжиною 9.7 метрів та шириною 7 м. Саме він потребує ремонту.
Протягом наступних 2-х місяців майстри компанії збільшать його ширину до 8 метрів та улаштують тротуари.
У рамках ремонту заплановане:
- будівництво об'їзної дороги;
- демонтаж прогонової частини;
- посилення опор мосту шляхом омонолічування;
- монтаж мостових плит;
- улаштування монолітної плити, монолітних тротуарів, гідроізоляції, деформаційних швів та сполучення мосту з підходами;
- встановлення перильної та бар’єрної огорожі.
Вже за два місяці об’єкт буде готовий до експлуатації
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