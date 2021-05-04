Сумська компанія розпочинає ремонт ще одного мосту ТОВ “Сумимостобуд”, що входить до складу компанії «RGM GROUP» буде займатись аварійним ремонтом мостового переходу на дорозі Т-17-05 “Лохвиця-Охтирка-КПП “Велика Писарівка” км 154+542.

Вже майже 60 років у с. Спірному, що на Охтирщині стоїть міст довжиною 9.7 метрів та шириною 7 м. Саме він потребує ремонту.

Протягом наступних 2-х місяців майстри компанії збільшать його ширину до 8 метрів та улаштують тротуари.

У рамках ремонту заплановане:

- будівництво об'їзної дороги;

- демонтаж прогонової частини;

- посилення опор мосту шляхом омонолічування;

- монтаж мостових плит;

- улаштування монолітної плити, монолітних тротуарів, гідроізоляції, деформаційних швів та сполучення мосту з підходами;

- встановлення перильної та бар’єрної огорожі.

Вже за два місяці об’єкт буде готовий до експлуатації

Більше інформації дізнавайтеся на сайті: https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23.

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