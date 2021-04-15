Сумські ОГС запрошують до участі в конкурсі грантів на впровадження інструментів «civic tech» в умовах пандемії

У рамках проєкту «3D Project: Розвиток попри перешкоди», що фінансується Європейським Союзом, Фонд Східна Європа організовує даний конкурс з метою спрощення комунікації між державою і громадськістю за допомогою цифрових інструментів та залучення громадськості до вирішення актуальних проблем місцевого чи національного значення, які виникли через COVID-19.

Зокрема, участь у грантовій програмі дасть змогу впровадити використання інструментів «сivic tech» на місцевому/регіональному рівні; підвищити обізнаність та активність громадськості до їх використання, а також напрацювати та поширити кращі практики використання таких інструментів.

Результатом грантового конкурсу стане проведення адвокаційних та інформаційних кампаній партнерськими ОГС та співпраця з місцевими органами влади з використанням інструментів «civic tech».

Максимальний розмір гранту – до 550 тис. грн для однієї організації. Очікуваний початок діяльності – серпень поточного року. Дедлайн подачі заявок – 12 травня.

Детальніше за посиланням.