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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:05144

Сумські ОГС запрошують до участі в конкурсі грантів на впровадження інструментів «civic tech» в умовах пандемії

Управління стратегічного розвитку міста інформує сумські офіційно зареєстровані організації громадянського суспільства про можливість стати переможцем II хвилі конкурсу грантової підтримки громадських ініціатив, спрямованих на впровадження та популяризацію інструментів «civic tech».

У рамках проєкту «3D Project: Розвиток попри перешкоди», що фінансується Європейським Союзом, Фонд Східна Європа організовує даний конкурс з метою спрощення комунікації між державою і громадськістю за допомогою цифрових інструментів та залучення громадськості до вирішення актуальних проблем місцевого чи національного значення, які виникли через COVID-19.

Зокрема, участь у грантовій програмі дасть змогу впровадити використання інструментів «сivic tech» на місцевому/регіональному рівні; підвищити обізнаність та активність громадськості до їх використання, а також напрацювати та поширити кращі практики використання таких інструментів.

Результатом грантового конкурсу стане проведення адвокаційних та інформаційних кампаній партнерськими ОГС та співпраця з місцевими органами влади з використанням інструментів «civic tech».

Максимальний розмір гранту – до 550 тис. грн для однієї організації. Очікуваний початок діяльності – серпень поточного року. Дедлайн подачі заявок – 12 травня.

Детальніше за посиланням.

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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