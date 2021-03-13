Ушел из жизни известный в Конотопе музыкант и композитор

Почти 40 лет жизни он посвятил родной детской музыкальной школе №2, где учил детей игре на гитаре и заботился об исправности музыкальных инструментов - фортепиано.
Всегда с хорошим чувством юмора, активный в творческих поисках и концертных выступлениях - таким будут помнить его в городе, пишет Голос Конотопа.
Печальной новостью поделилась представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко в Фейсбуке....
Управление Сумской епархии с прискорбием извещает, что 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на 85-м году жизни почил в...
На 80-м году ушла из жизни первый журналист местного проводного радио и бывший журналист газеты «Полесье» Алла Самойлова....
Коллектив КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» выражает искренние слова соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти медицинской сестры...
Не стало одного из самых известных сумских футболистов и футбольных тренеров - Николая Павловича Абрамова....