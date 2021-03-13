Ушел из жизни известный в Конотопе музыкант и композитор 21 апреля ушел из жизни известный в Конотопе музыкант, композитор Владимир Васильевич Маляров.

Почти 40 лет жизни он посвятил родной детской музыкальной школе №2, где учил детей игре на гитаре и заботился об исправности музыкальных инструментов - фортепиано.

Всегда с хорошим чувством юмора, активный в творческих поисках и концертных выступлениях - таким будут помнить его в городе, пишет Голос Конотопа.