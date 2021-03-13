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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ушел из жизни известный в Конотопе музыкант и композитор

21 апреля ушел из жизни известный в Конотопе музыкант, композитор Владимир Васильевич Маляров.

Почти 40 лет жизни он посвятил родной детской музыкальной школе №2, где учил детей игре на гитаре и заботился об исправности музыкальных инструментов - фортепиано.

Всегда с хорошим чувством юмора, активный в творческих поисках и концертных выступлениях - таким будут помнить его в городе, пишет Голос Конотопа.

Общество Утрата
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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