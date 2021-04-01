В Сумах монтируют оборудование для вейкбординга В Сумах в районе Студенческого пляжа планируют открыть аттракцион «вейкбординг».

Пока почти готова стартовая платформа, еще будет канатная дорога. Организаторы надеются, что все будет готово к началу пляжного сезона и им не помешают карантинные ограничения. О стоимости пока думают…

Справка

Вейкбординг или вейкборд (часто просто вейк, от англ. wakeboard: wake — кильватер, board — доска) — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Один из развивающихся видов спорта и отдыха.

В вейкбординге выделяют две дисциплины: вейкборд-катер и вейкборд-электротяга (кабельный вейкбординг). В катерном вейкбординге спортсмен едет за катером, держась за фал, и выполняет различные трюки с помощью бегущей волны и трамплинов.

В кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью механизированной канатно-буксировочной установки, заменяющей катер. Существуют кольцевые установки, где движение происходит по кругу (вейк-парки), и реверсивные установки, где движение спортсмена возможно только вперёд и назад.