На Сумщині змінилися реквізити для оплати за електроенергію

З 20 квітня 2021 року розраховуватися за використану електроенергію потрібно за такими реквізитами:

Електрична енергія за вільними цінами (ВЦ) поточний рахунок із спеціальним режимом використання:

UA 943204780000026035924900350, АБ “Укргазбанк”;

Електрична енергія за тарифами постачальника універсальних послуг (ПУП) поточний рахунок із спеціальним режимом використання:

UA 243204780000026035924900349, АБ “Укргазбанк”.

У платіжних системах реквізити ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” оновляться автоматично. Споживачі можуть і надалі оплачувати рахунки за допомогою сервісів, до яких звикли, та користуватися діючими шаблонами для здійснення розрахунків. Якщо вводите дані вручну, не забувайте вказувати актуальну інформацію. Вона доступна на нашому сайті в розділі “Про компанію” – “Контакти”.

Банківські реквізити для сплати пені, інфляційних, 3% річних залишилися без змін:

UA253005280000026008455067528, АТ “ОТП Банк”.

Енергопостачальна компанія “ЕНЕРА СУМИ” вдячна споживачам, які своєчасно розраховуються за надані їм послуги! Сподіваємося, що наші клієнти навіть у цей непростий час намагатимуться забезпечити належну оплату за використану електроенергію.