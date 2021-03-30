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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:26328

Штраф и возмещение морального вреда: Сумской апелляционный суд изменил приговор виновнику ДТП

Мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21104» и выезжая на главную дорогу, при выполнении маневра поворота вправо не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на потерпевшую, которая находилась на краю проезжей части.

Таким образом, обвиняемый нарушил п. 2.3 и п. 10.1 Правил дорожного движения Украины, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия и дальнейших его последствий, а именно нанесение потерпевшей телесных повреждений легкой и средней тяжести в виде ушибов, перелома костей левой голени.

Конотопский горрайонный суд признал водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), и назначил наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен. Вместе с тем, суд первой инстанции отказал потерпевшей в удовлетворении гражданского иска к обвиняемому о возмещении морального вреда, а именно взыскание в пользу 160 000 гривен.

С таким решением суда первой инстанции не согласился прокурор и потерпевшая, которые подали в Сумской апелляционный суд апелляционные жалобы. Так, прокурор, не соглашаясь с назначенным наказанием, просил коллегию судей наряду с основным наказанием в виде штрафа назначить и дополнительное, а именно лишение права управления транспортным средством на 1 год. Потерпевшая в своей апелляционной жалобе просила удовлетворить ее гражданский иск и взыскать в ее пользу около 160 000 гривен. Данные требования потерпевшей поддержала и сторона обвинения.

Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей Сумского апелляционного суда частично удовлетворила апелляционные жалобы апеллянтов. Так, постановлением апелляционного суда приговор суда первой инстанции было изменено в части решения гражданского иска. Сумской апелляционный суд взыскал с обвиняемого в пользу потерпевшей почти 100 000 гривен морального ущерба. Такой ее размер назначен с учетом суммы денежных средств уже уплаченных потерпевшей обвиняемым и страховой компанией. В остальной части приговор суда оставлен без изменений, поскольку назначенное судом первой инстанции наказание является справедливым, необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений. В частности, было учтено, что обвиняемый свою вину признал полностью, способствовал следствию в раскрытии преступления, полностью возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб. Поэтому, его поведение как до принятия приговора, так и во время апелляционного производства, способствовало правосудию и свидетельствовало о его искреннее раскаяние.

Право
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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