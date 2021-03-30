На севере Сумщины выпало 6 см снега На утро 7 апреля в Дружбе был снежный покров высотой 6 см.

Об этом свидетельствует карта, опубликованная Сумским областным гидрометцентром. Согласно ей, 4 см снега выпало в Глухове, 2 см – в Конотопе. Также снег есть в Черниговской области и Карпатах.