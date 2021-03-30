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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:1849

Роменская психбольница задолжала сотрудникам 11 млн грн

Директор областной клинической специализированной больницы в Ромнах Владимир Кульбачный сообщил главе Сумской ОГА Василию Хоме, что на конец 2020 года в заведении возникла задолженность по выплате заработной платы.

Причина - присоединение с 1 апреля 2020 года к Роменской больнице двух подразделений по оказанию психиатрической амбулаторной и стационарной помощи, расположенных в городах Сумы и Ахтырка. А договор о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий заведение заключало с Национальной службой здоровья Украины на основании ранее представленных документов и при отсутствии показателей присоединенных подразделений. Поэтому задолженность по заработной плате за прошлый год составляет 11 млн грн. В этом году весь медицинский персонал получает заработную плату вовремя.

Василий Хома призвал мэров Ахтырки и Сум участвовать в софинансировании заведения, ведь там проходят лечение и жители этих городов. А владелец заведения - Сумской областной совет должен создать все необходимые условия в учреждении.

Общество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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