Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:07160

В Сумах мужчина вышел из больницы и умер на ступеньках аптеки (видео)

Сумчанка, которая неделю назад потеряла мужа, рассказала, что его с подозрением на инфаркт «скорая» доставила в больницу.

После обследования медики пенсионера отпустили, ведь проблемы не обнаружили. Когда он прошел от больницы в аптеку, на ступеньках ему стало плохо, и уже через несколько минут мужчина скончался. О деталях этой истории - далее в материале СТС.

Уже неделю Валентина пытается оправиться после случившегося. Утром, 31 марта, в 6.00 ее мужу Петру стало плохо: он жаловался на боль в груди. Женщина сразу вызвала «скорую». Медики, приехавшие сделали кардиограмму и сказали, что мужчину срочно нужно госпитализировать. Врачи нашли свободную койку в отделении кардиологии Центральной городской больницы, поэтому направили его туда.

Валентина еще успела телефону поговорить с мужем, он якобы был в больнице. Но уже через несколько минут после этого разговора из полиции позвонили сыну женщины и сообщили, что отец умер.

Случилось все вот на ступеньках аптеки, расположенной неподалеку от ЦГБ. Почему так произошло, Валентина не понимает до сих пор. Ей сказали, что во время обследований у мужчины с сердцем все было в норме, зато медики заподозрили коронавирус. Сделали тест, и он оказался положительным. Поэтому пациента и направили к семейному врачу. Но женщину беспокоит тот факт, что в справке из морга причиной смерти назвали именно острую сердечно-сосудистую недостаточность.

«Как они могли его выпустить? Он же очень больной! У него пекло еще дома, он говорит «у меня печет, давит, жжет...», - плачет Валентина.

Игорь Полиян - именно тот врач-кардиолог, который осматривал Петра. Говорит: его действительно отпустили после обследования, ведь результат исследований показал, что угрозы инфаркта у мужчины нет.

«При осмотре больной был стабилен, жаловался на одышку и общее недомогание. При обследовании нам главное - исключить острый корональных синдром. Была исключена острая сердечная патология, пересняты кардиограммы в динамике, и была исключена патология с сердцем», - рассказывает врач.

Что касается вывода патологоанатомов, то врач говорит:

«Всегда на первое место после вскрытия ставят острую сердечно-сосудистую или хроническую сердечно-сосудистую недостаточность, отек мозга. И там уже под другим подгруппам идет уже основной диагноз. Он может быть пневмония, ковид».

Стоит заметить, что за неделю до этого события Петра выписали из больницы, где он лечил пневмонию. Впрочем, тогда, как говорит Валентина, тесты на Covid были отрицательными. А вот медики ЦГБ не исключают, что причиной смерти могла быть именно недолеченная болезнь, и ковидная пневмония могла привести к тромбозу легочных сосудов.

Сейчас родственники Петра решают, обращаться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 586 случаев заболевания коронавирусом, 16 летальных (подробности)
Сегодня 08:44
На Донбасі загинув 23-річний воїн із Сумщини
Вчера 20:31
В Кролевце задержали мужчину, который всадил нож в спину знакомому
Сегодня 15:22
Роменская психбольница задолжала сотрудникам 11 млн грн
Сегодня 15:18
В Сумах мужчина вышел из больницы и умер на ступеньках аптеки (видео)
Сегодня 15:07
Ушел из жизни духовник Сумской епархии архимандрит Михей
Сегодня 14:56
Сумской магазин оштрафовали на 230 тыс. грн
Сегодня 14:43
В Роменской психбольнице нарушают права человека?
Сегодня 14:39
В Сумах на Петропавловской произошло ДТП
Сегодня 14:30
СумГУ - серебряный призер Зимней универсиады Украины
Сегодня 13:58
В Сумах из-за прокурора не могут начать судить пятерых полицейских-взяточников
Сегодня 13:14
Экс-мэр Глухова пошел работать
Сегодня 12:53
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
Сегодня 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
Вчера 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.