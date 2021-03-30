В Сумах мужчина вышел из больницы и умер на ступеньках аптеки (видео) Сумчанка, которая неделю назад потеряла мужа, рассказала, что его с подозрением на инфаркт «скорая» доставила в больницу.

После обследования медики пенсионера отпустили, ведь проблемы не обнаружили. Когда он прошел от больницы в аптеку, на ступеньках ему стало плохо, и уже через несколько минут мужчина скончался. О деталях этой истории - далее в материале СТС.

Уже неделю Валентина пытается оправиться после случившегося. Утром, 31 марта, в 6.00 ее мужу Петру стало плохо: он жаловался на боль в груди. Женщина сразу вызвала «скорую». Медики, приехавшие сделали кардиограмму и сказали, что мужчину срочно нужно госпитализировать. Врачи нашли свободную койку в отделении кардиологии Центральной городской больницы, поэтому направили его туда.

Валентина еще успела телефону поговорить с мужем, он якобы был в больнице. Но уже через несколько минут после этого разговора из полиции позвонили сыну женщины и сообщили, что отец умер.

Случилось все вот на ступеньках аптеки, расположенной неподалеку от ЦГБ. Почему так произошло, Валентина не понимает до сих пор. Ей сказали, что во время обследований у мужчины с сердцем все было в норме, зато медики заподозрили коронавирус. Сделали тест, и он оказался положительным. Поэтому пациента и направили к семейному врачу. Но женщину беспокоит тот факт, что в справке из морга причиной смерти назвали именно острую сердечно-сосудистую недостаточность.

«Как они могли его выпустить? Он же очень больной! У него пекло еще дома, он говорит «у меня печет, давит, жжет...», - плачет Валентина.

Игорь Полиян - именно тот врач-кардиолог, который осматривал Петра. Говорит: его действительно отпустили после обследования, ведь результат исследований показал, что угрозы инфаркта у мужчины нет.

«При осмотре больной был стабилен, жаловался на одышку и общее недомогание. При обследовании нам главное - исключить острый корональных синдром. Была исключена острая сердечная патология, пересняты кардиограммы в динамике, и была исключена патология с сердцем», - рассказывает врач.

Что касается вывода патологоанатомов, то врач говорит:

«Всегда на первое место после вскрытия ставят острую сердечно-сосудистую или хроническую сердечно-сосудистую недостаточность, отек мозга. И там уже под другим подгруппам идет уже основной диагноз. Он может быть пневмония, ковид».

Стоит заметить, что за неделю до этого события Петра выписали из больницы, где он лечил пневмонию. Впрочем, тогда, как говорит Валентина, тесты на Covid были отрицательными. А вот медики ЦГБ не исключают, что причиной смерти могла быть именно недолеченная болезнь, и ковидная пневмония могла привести к тромбозу легочных сосудов.

Сейчас родственники Петра решают, обращаться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации.