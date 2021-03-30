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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:45238

На Сумщине пенсионерка чуть не сгорела в костре

В минувшую пятницу в Лебединскую больницу на лечение с ожогами верхних дыхательных путей, головы, туловища, верхних и нижних конечностей была доставлена 80-летняя жительница Великого Высторопа.

Установлено, что сильные ожоги женщина получила от падения в открытый огонь при сжигании сухой растительности на территории собственного домохозяйства, пишет отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Общество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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