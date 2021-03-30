На Сумщине пенсионерка чуть не сгорела в костре В минувшую пятницу в Лебединскую больницу на лечение с ожогами верхних дыхательных путей, головы, туловища, верхних и нижних конечностей была доставлена 80-летняя жительница Великого Высторопа.

Установлено, что сильные ожоги женщина получила от падения в открытый огонь при сжигании сухой растительности на территории собственного домохозяйства, пишет отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.