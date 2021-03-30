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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:09131

Поліція Сумщини нагадує про небезпеку від спалювання сухої рослинності

Поліція Сумщини попереджає - спалювання сухої трави, листя, твердих побутових відходів в межах населених пунктів категорично забороняється законодавством. Це не лише шкодить довкіллю, але й може призвести до масштабних пожеж, травмуванню та загибелі людей.

Поліція нагадує, що під час спалювання сухої трави, листя та сміття на присадибних ділянках чи городах, від неконтрольованого поширення вогню за 2019 – 2020 роки загинуло одинадцять мешканців Сумської області.
Поліція закликає громадян утриматися від спалювання сухої рослинності та листя на присадибних ділянках, в полях та на територіях населених пунктів. За порушення цієї заборони з квітня минулого року законодавчо встановлено нові штрафи. Згідно зі ст.. 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил пожежної безпеки в лісах для громадян передбачено штраф від півтори тисячі гривень до більш ніж чотирьох з половиною тисяч гривень., а для посадових осіб ця сума може скласти понад 15 000 гривень.
За випалювання стерні, пасовищ, лук, узбіч, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю у населених пунктах громадянин, який був спійманий за цим заняттям може сплатити штраф від трьох до понад шести тисяч гривень, посадовець від 15 300 до понад 21 тисячі гривень.
Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, ше більші.
Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом караються штрафом (від 91800 до 153000 грн.), або позбавленням волі на строк до п’яти років.
Якщо внаслідок цього ще й загинули люди, тварини, чи настали інші тяжкі наслідки, зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
Тому, завжди, перебуваючи у лісі, в полі, чи у себе на огороді, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, не допускайте поширення відкритого вогню, облаштувань вогнищ. Неконтрольоване полум’я, чи навіть іскра та недопалок цигарки може спричинити масштабні пожежі, загибель тварин і людей.
Відділ комунікації поліції Сумської області

Общество
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