В Сумах совершили надругательство над могилой полковника Евгения Коростылева

По данному факту полицейские открыли уголовное производство, установили и разыскали злоумышленника.
О совершении надругательства над могилой в полицию сообщил отец погибшего. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Сумского района.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.