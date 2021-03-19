В Сумах совершили надругательство над могилой полковника Евгения Коростылева 27 марта в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные сняли флаг с могилы командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, похороненного на Аллее Славы в Сумах.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство, установили и разыскали злоумышленника. О совершении надругательства над могилой в полицию сообщил отец погибшего. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Сумского района. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.