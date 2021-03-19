Под Сумами произошло смертельное ДТП (видео) Сегодня, 28 марта, утром, на трассе в направлении г. Ромны (примерно 20 км от Сум) произошло ДТП.

Судя по видео, которое разместили в группе «Подслушано Сумы» в Фейсбуке, в ДТП есть погибшие. На месте работают полиция, спасатели и медики, пишет Одиндома. В полиции подтвердили факт смертельной аварии. Подробности пообещали позже.