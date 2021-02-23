У Сумах міська влада відповіла на петицію про заборону проросійських партій Отримала відповідь міської влади онлайн-петиція «Заборона діяльності проросійських партій "Опозиційна платформа "За Життя" та ПП "Шарія" в місті Суми».

«Ми, громада міста Суми, цією петицією звертаємось до депутатів Сумської міської ради з проханням звернутися до Міністерства Юстиції України з вимогою заборонити діяльність проросійських партій на території міста Суми: політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя» та партію Шарія.

Підставою для звернення являється проросійська позиція політичних партій "ОПЗЖ" та "Шарія" в умовах війни з Росією, порушення чинного законодавства України.

Голова політичної партії «ОПЗЖ» - Віктор Медведчук, не дивлячись на війну з Росією, всупереч українському законодавству і моральним принципам, у період воєнних дій неодноразово здійснював публічні поїздки до очільника країни-агресора - Володимира Путіна.

Окрім цього, хочемо наголосити, що Віктор Медведчук, перебуває з Володимиром Путіним в родинних зв’язках, а саме є його кумом.

Риторика представництва партії нагадує риторику «Єдиної Росії» .

З вище сказаного, ми, свідома громада Сумщини, маємо впевненість у тому, що політичний проект «ОПЗЖ» є п’ятою колоною в Україні і своєю діяльністю має намір знищення: Державності, Суверенітету, Незалежності України і інших принципів Української Конституції», - писав автор петиції.

Відповідь на електронну петицію:

«На Вашу петицію «Заборона діяльності проросійських партій «Опозиційна платформа «За Життя» та ПП «Шарія» в місті Суми» повідомляємо наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон) право громадян на свободу об’єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України.

Згідно зі ст. 2 Закону політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

У ст. 3 Закону зазначено, що політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським статусом.

Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду (ст. 5 Закону).

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у тому числі:

можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом.

Згідно зі ст. 18 Закону серед органів, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій, – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, – за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, крім випадків, коли здійснення такого контролю законом віднесено до повноважень інших органів державної влади.

Відповідно до ст. 21 Закону політична партія може бути за адміністративним позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим та іншими законами України.

Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та його територіальними органами рішень про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно.

Зважаючи на вищевикладене, інформуємо, що звернення до Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності зазначених партій в місті Суми не узгоджується з діючим законодавством України.

Сподіваємось на розуміння».