Сумские гимнастки отличились в Чернигове 26-28 февраля в Чернигове проходил Всеукраинский турнир по эстетической групповой гимнастике «Rise Up 2021».

В нем принимали участие и воспитанники Сумской федерации.

Первые места заняли: команды «Грация Пуговки» (категория 4-6 лет), «Грация Симфония» (6-8 лет), «Грация Мелодия» (8-10 лет), «Грация Флай» (10-12 лет), «Грация Ангел» (12-14 лет).

Вторыми стали гимнастки из «Грация Голд» (10-12 лет), четвертыми – «Грация Бьюти» (14-16 лет), 5-ми – «Грация Мисс» (16+)

Подготовили спортсменок президент Федерации эстетической групповой гимнастики Сумщины Екатерина Карпенко, а также тренеры А.Сыч, А.Иванова, И.Ткаченко, Я.Бырченко.