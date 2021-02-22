На Сумщине больше часа доставали овчарку из 5-метровой ямы Происшествие произошло в Шостке по улице Привокзальной. Местный сторож увидел, что в глубокой яме сидит овчарка.

Он сразу позвонил волонтерам, пишет shostkanews.city.

Работник КП «Зеленстрой» Николай Небылица и волонтеры ОО «Четыре лапы» Ирина Бурбулиха и Наталья Рычкова прибыли на место через полчаса после звонка. Без специальной амуниции они спустились к испуганному псу, который не хотел их подпускать к себе. Сколько он просидел в яме - неизвестно. Волонтеры долго разговаривали с огромным, лохматым псом, чтобы приблизиться к нему.

Оказалось, что это молодая овчарка 3-4 лет чепрачного окраса.

Пока Николай Небылица разговаривал с собакой, волонтер Ирина Бурбулиха приблизилась к четвероногому и уколола ему успокоительное, чтобы иметь возможность вытянуть лохматого вверх. Подождав еще 40 минут пока подействует препарат, волонтеры погрузить животное на одеяло и вдвоем потащили вверх.

Однако, оказалось, что найти для спасенной собаки место передержки не удалось. Оставить его на улице было нельзя, ведь он все еще находился под действием препарата, а потому мог попасть под колеса автомобиля, или просто замерзнуть в снегу.

Приютить овчарку на некоторое время согласился Николай Небылица. Сейчас волонтеры разыскивают хозяина четвероногого. Ведь раньше это собаку, якобы, видели на самовыгуле.