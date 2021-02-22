Роменские полицейские оперативно задержали грабителя Меньше часа понадобилось оперативникам Роменского районного отдела полиции, чтобы задержать злоумышленника, который ограбил супругов пенсионеров.

Происшествие произошло 1 марта в городе Ромны. За помощью к работникам полиции обратились супруги-пенсионеры. Они сообщили, что около получаса назад хозяйка увидела неизвестного на чердаке гаража и сразу позвала мужа. Грабитель это услышал и бросился наутек, прихватив с собой металлолом.

Прибыв на место происшествия, полицейские опросили пострадавших и, быстро установив направление движения грабителя, последовали за ним.

Уже через несколько минут сотрудники полиции увидели мужчину, внешность которого была похожа на ту, что описали пострадавшие и остановили его. Им оказался ранее судимый 34-летний житель с. Пустовойтовка.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст.15 «Покушение на уголовное преступление» и ч. 3 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.