Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:44128

Роменские полицейские оперативно задержали грабителя

Меньше часа понадобилось оперативникам Роменского районного отдела полиции, чтобы задержать злоумышленника, который ограбил супругов пенсионеров.

Происшествие произошло 1 марта в городе Ромны. За помощью к работникам полиции обратились супруги-пенсионеры. Они сообщили, что около получаса назад хозяйка увидела неизвестного на чердаке гаража и сразу позвала мужа. Грабитель это услышал и бросился наутек, прихватив с собой металлолом.

Прибыв на место происшествия, полицейские опросили пострадавших и, быстро установив направление движения грабителя, последовали за ним.

Уже через несколько минут сотрудники полиции увидели мужчину, внешность которого была похожа на ту, что описали пострадавшие и остановили его. Им оказался ранее судимый 34-летний житель с. Пустовойтовка.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст.15 «Покушение на уголовное преступление» и ч. 3 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 48 723 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:51
В Сумах поймали наркодилера
Сегодня 14:49
Роменские полицейские оперативно задержали грабителя
Сегодня 14:44
На Сумщине больше часа доставали овчарку из 5-метровой ямы
Сегодня 13:47
На Сумщине прокуратура вернула исправительному центру 1150 га земли стоимостью 91,5 млн грн
Сегодня 13:22
В Сумах водитель предлагал копам взятку
Сегодня 13:11
На сумских остановках не убирают мусор
Сегодня 12:46
Фирма-подрядчик должна восстановить поврежденную пластиковую разметку в Сумах за свой счет
Сегодня 12:31
В Сумах планируют создать парк Счастья
Сегодня 12:13
Губернатор Сумщины похвастался, что садит по полсотни деревьев в день
Сегодня 12:05
Служба зайнятості Сумщини організовує навчання матерів дітей з інвалідністю
Сегодня 11:50
RGM group вже готова розпочати новий дорожньо-будівельний сезон
Сегодня 11:30
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мешканка Сумщини вимагає зустрічі із Зеленським, аби визволити сина з полону
Сегодня 13:56
Сумчан попереджають про небезпеку на льоду
Сегодня 10:43
Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна?
Вчера 11:44
На Сумщині шукають волонтерів Безоплатної правової допомоги
Вчера 11:18
Олександр Соколов: «Роботу над чесними тарифами перетворюють на дешевий спектакль»®
Вчера 10:47
Лесі Українці – 150. Що пам'ятають про чоловіка письменниці його родичі на Сумщині
25.02.2021 19:22
Лесі Українці - 150
25.02.2021 12:05
Сумський ЦПТО: комфортне навчання для вчорашнього безробітного
24.02.2021 15:50
Сільські території не отримали коштів ДФРР
23.02.2021 18:50
Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах
23.02.2021 18:33
Со среды на Сумщине – снова адаптивный карантин
23.02.2021 14:59
Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
22.02.2021 21:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.